Россияне смогут пополнять брокерские счета через систему быстрых платежей

Частные инвесторы в России смогут пополнять брокерские счета с помощью системы быстрых платежей (СБП). Новая схема платежей позволит «мгновенно перечислять» деньги на брокерские счета и счета доверительного управления для покупки ценных бумаг, сообщает пресс-служба Московской биржи.

Инициировать платеж можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении брокера или управляющей компании. После нужно будет выбрать источник средств и подтвердить операцию в онлайн-банке. Максимальная комиссия за перевод составит 0,4%.

«Первым участником рынка ценных бумаг, совершившим такую трансакцию с использованием QR-кода, стал "БКС Брокер". Подключение брокера к СБП и технологическую поддержку обеспечил банк "Русский стандарт". Услуга будет доступна для клиентов компании в конце октября»,— уточнили в пресс-службе. У остальных банков новая услуга появится в ближайшее время, точные сроки не называются.

СБП была запущена 28 февраля 2019 года. К системе подключено уже 20 кредитных организаций, в том числе десять из 11 системно значимых банков. При этом крупнейший банк РФ Сбербанк, несмотря на законодательные требования, так и не подключился к системе.

Подробнее о развитии быстрых платежей — в материале “Ъ” «Особенности национального биоэквайринга».