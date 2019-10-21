Кремль переадресовал Минобороны вопрос о сбое на учениях, которыми руководил Путин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о предполагаемой нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил президент России Владимир Путин. «Это вопрос в Минобороны»,— сказал «РИА Новости» представитель Кремля.

Источники газеты «Ведомости» ранее сообщили, что на учениях атомный подводный крейсер «Рязань» осуществил один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р вместо планировавшихся двух. Один из собеседников газеты считает, что причиной мог стать отказ некоторых систем подлодки. В Минобороны пока никак не прокомментировали информацию.