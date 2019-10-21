«Ведомости» узнали о сбое на учениях, которыми руководил Путин

Во время учений «Гром-2019», финальным этапом которых руководил президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны. Атомный подводный крейсер «Рязань» осуществил один пуск МБР, а не два, как было запланировано.

Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, считает один из собеседников. В Минобороны не ответили на запрос «Ведомостей».

Пуски Р-29Р во время учений были необходимы для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан, рассказал человек, близкий к Главному штабу ВМФ. Эти ракеты находятся на вооружении более 40 лет.