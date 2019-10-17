Под руководством Путина прошли учебные пуски баллистических и крылатых ракет

В рамках учений «Гром-2019» состоялись пуски баллистических и крылатых ракет под руководством верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Как сообщило Минобороны, во время тренировки были запущены крылатые ракеты «Калибр», также использовались ракетные комплексы «Ярс» и «Искандер».

Ракеты «Калибр» с подлодок были запущены из акватории Баренцева и Охотского морей по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области. Надводные корабли выполнили пуски из акватории Баренцева и Каспийского морей.

С космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке была запущена межконтинентальная баллистическая ракета из комплекса «Ярс».

На полигонах Южного и Восточного военных округов были запущены крылатые ракеты из комплексов «Искандер».

Учения начались 15 октября. В них участвуют 12 тыс. военнослужащих, задействованы 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов.

О том, как Китай участвовал в военный учения вместе с Россией, читайте в публикации “Ъ” «Тяжело в учении — легко в Китае».