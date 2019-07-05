Новый Jaguar XJ станет электромобилем

Компания Jaguar подтвердила, что новое поколение флагманского седана XJ станет электромобилем, сообщает Autocar.

Об этом представители британского автопроизводителя объявили в день снятия с производства текущего поколения модели. Новый XJ выйдет в 2020 году и его будут выпускать на заводе в британском Касл Бромвич.

Седан Jaguar XJ станет первым электромобилем, который станут делать в Касл Бромвич, но позднее на конвейер встанут и другие электрифицированные модели концерна Jaguar Land Rover.

Напомним, в настоящее время гибридные Range Rover и Range Rover Sport выпускают в британском Солихалле, а электрический кроссовер Jaguar I-Pace делают в австрийском Граце.