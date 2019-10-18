Задержан глава Белгородского района Анатолий Попков

Сотрудниками УФСБ по Белгородской области по подозрению в коррупции был задержан глава пригородного Белгородского района Белгородчины Анатолий Попков. Об этом сегодня утром сообщил телеграм-канал «Белгород №1». Данную информацию “Ъ-Черноземье” подтвердили источники в региональной власти.

В приемной господина Попкова “Ъ-Черноземье” сообщили, что руководителя муниципалитета нет на рабочем месте и переадресовали все вопросы к первому заместителю главы Руслану Терещенко. Однако его секретарь отказался связать с господином Терещенко, пояснив это большой занятостью. «Ну, вы их поймите, не привыкли работать в стрессовой ситуации»,—отметил один из собеседников “Ъ-Черноземье” в райадминистрации. По его словам, большая часть подчиненных Анатолия Попкова не видела самого процесса задержания начальника, поэтому не могут точно сказать, где именно и как проходили оперативные мероприятия: «Если что-то узнаете, расскажите, пожалуйста, и нам».

В управлениях СКР и УМВД по Белгородской области заверили “Ъ-Черноземье”, что представители ведомств в задержании главы района сегодня участия не принимали. «Дела с таким подозреваемым в производстве еще нет»,— добавили в следственном комитете. В облправительстве ситуацию пока предпочли официально не комментировать.

Андрей Цветков