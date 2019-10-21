Подход к «Морскому фасаду» углубят

Для приема круизных лайнеров длиной от 340 до 363 метров в порту «Морской фасад» необходимо увеличить габариты судоходных путей, выполнить работы по углублению дна, укрепить фарватер. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе совещания Морской коллегии при правительстве РФ.

По словам господина Беглова, круизные компании подтвердили, что заинтересованы в эксплуатации таких судов на Балтике с заходом в Петербург. Он напомнил, что за 2018 год на круизных судах и паромах в городе прибыли более 870 тыс. туристов.

Кроме того, в ходе совета было предложено построить собственный ледокол для обеспечения круглогодичного пассажирского круизного судоходства.