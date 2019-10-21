Борис Титов в Краснодаре предложил ввести налоговую амнистию для малого бизнеса

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов предложил на форуме «Дело за малым», прошедшем 18-19 октября в Краснодаре, ввести налоговую амнистию для малого бизнеса. Это, по его словам, поможет «выйти из тени» около 20 млн предпринимателей по всей стране.

Налоговая амнистия для субъектов МСП может быть введена с 1 января 2020 года. По словам господина Титова, в настоящее время около 20 млн предпринимателей так или иначе задействованы в теневой экономике. Бизнес-омбудсмен отмечает, что у России есть большой потенциал человеческого капитала, но нерешенными остаются вопросы доступности кредитов и наличие административных барьеров. За прошлый год число предпринимателей в стране снизилось на 3,8%, 60% молодых людей, согласно опросам, заявили, что не хотят идти в бизнес.

Как отметил Борис Титов, сейчас обсуждается вопрос предоставления банкам, кредитующим малый и средний бизнес, гарантии на 75% от объема кредитования субъектов МСП.

Василий Хитрых