В Башкирии планируют использовать мобильные мусоросжигающие заводы

Министерство экологии и природопользования Башкирии планирует использовать для ликвидации мусора передвижные мусоросжигающие заводы отечественного производства. Об этом сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава ведомства Урал Искандаров. Такую технику по «обезвреживанию отходов», по его словам, производит одно из оборонных предприятий в Свердловской области.

В числе ее преимуществ министр назвал тот факт, что использование таких установок не требует сортировки отходов, дополнительного топлива (она работает на вырабатываемом топливе), а отходы сжигаются при температуре 1200 градусов. Стоимость установок варьируется от 1,5 млн до 35 млн руб. в зависимости от мощности, отметил господин Искандаров.

Министр пояснил, что коммерческие предложения от производителя получают администрации муниципалитетов, однако сам он также уже ознакомился с проектной документацией.

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение главы минэкологии, но предложил глубже «вникнуть» в тему и оценивать безопасность такой техники с Росприроднадзором и экспертами.

В Башкирии, по данным министерства, насчитывается более 2 тыс. несанкционированных свалок с объемом мусора более 29 млн куб.м. Их планируют ликвидировать до конца 2024 года.

Ирина Самойлова