Исследование состояния высшего образования в Прикамье оценили в 17 млн рублей

ФГБОУ «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ) объявило открытый конкурс на выполнение научно-исследовательских работ на тему: «Исследование состояния сектора высшего образования Пермского края и России, стратегического положения ПНИПУ». Максимальная цена контракта определена в размере 17 млн руб.

Как указано в техническом задании, цель выполнения работ — исследование состояния сектора высшего образования Пермского края и России, стратегического положения ПНИПУ, необходимых для последующей разработки научно обоснованной программы развития международной конкурентоспособности ПНИПУ.

Исполнитель должен провести сравнительный анализ результативности обучения выпускников школ, структуры занятого и безработного населения, миграции выпускников организаций высшего образования между Пермским краем и другими субъектами Российской Федерации, оценить потенциал увеличения объема финансирования сектора высшего образования Пермского края.

На основе проведенного анализа необходимо сформулировать ключевые ограничения и возможности развития сектора высшего образования Прикамья. Исполнитель также должен будет провести диагностику моделей управления и принятия ключевых решений, кадрового потенциала университета и «узких мест» в системе подбора персонала на руководящие позиции (деканы факультетов, заведующие кафедрами, директора институтов, начальники управлений, проректоры и другие) в ПНИПУ и определить ключевые ограничения и возможности для развития ПНИПУ по сравнению с референтными университетами.

Исследование необходимо представить заказчику не позднее 16 декабря 2019 года. Итоги конкурса подведут 19 ноября.