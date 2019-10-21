ВЦИОМ: 25% россиян назвали себя «жертвами перестройки»

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на который ссылается «РИА Новости», 25% респондентов считают себя «жертвами перестройки». Противоположного мнения придерживаются 70% участников опроса. Озвученную в Госдуме идею ввести льготную категорию «жертв перестройки» поддержали 41% участников опроса, против выступили 47% россиян.

61% россиян считают, что эпоха перестройки принесла стране больше плохого, чем хорошего. Не согласны с ними 24% опрошенных, еще 15% затруднились с ответом.

Чаще всего «жертвами перестройки» себя называли респонденты от 60 лет и старше (37%). О том, что перестройка принесла больше хорошего, чем плохого, чаще говорят молодые люди от 18 до 24 лет (57%). Обратную точку зрения выражают в основном респонденты 45-59 лет (75%).

Почти половина (49%) опрошенных убеждены, что было бы лучше, если бы в стране все оставалось так, как было до начала перестройки. С ними не согласны 42% респондентов.

Опрос проводился 17 октября 2019 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Сформировать льготную категорию «жертв перестройки» Минтруду предложил член нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР). По его задумке, в эту категорию могли бы войти граждане, которые проживали в России в 1987–1989 годах в возрасте 25–45 лет. Как выяснил “Ъ”, социологи, политологи и историки оценили эту идею негативно.

Подробности — в публикации “Ъ” «Жертв перестройки отправляют в санаторий».