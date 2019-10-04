Жертв перестройки отправляют в санаторий

Член нижней палаты парламента Борис Чернышов (ЛДПР) предложил Минтруду сформировать льготную категорию «жертв перестройки», в которую могли бы войти граждане, которые проживали в России в 1987–1989 годах в возрасте 25–45 лет. “Ъ” спросил у социологов, политологов и историков, как они относятся к идее. Выяснилось, что негативно.

Свое предложение господин Чернышов изложил в письме, адресованном главе Минтруда. Он отметил, что период перестройки стал «крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой», в результате которой многие люди погибли или приобрели тяжелые заболевания. По мнению депутата, выжившим людям необходимо оказывать соцподдержку. Господин Чернышов пояснил “Ъ”, что можно «расширить возможности для льготников при санаторно-курортном лечении», ввести дополнительный день для диспансеризации, а также увеличить пенсии, «насколько позволят возможности государства». Он предположил, что оформлять льготу можно по заявлению гражданина в МФЦ: «Люди, которые разбогатели в перестройку, вряд ли пойдут писать такие заявления».

Парламентарий уточнил, что обсуждений с Минтрудом пока не вел, но, если в ведомстве ответят согласием, можно будет вести более предметный разговор. В пресс-службе Минтруда комментировать предложение депутата отказались.

Согласно апрельскому исследованию «Левада-Центра», горбачевскую перестройку не одобряют 48% респондентов в РФ. Если бы «все оставалось так, как было до перестройки» (1985 год), то в стране точно «было бы лучше», говорят 24% опрошенных. Еще 24% «скорее согласны» с тем, что «без перестройки было бы лучше». Тех, кто в разной степени согласен («скорее согласен», «абсолютно согласен»), что реформа принесла благо,— 39%.

Инициатива не имеет шансов на принятие, полагает главред журнала «Историк» Владимир Рудаков. «Жертвами горбачевских преобразований являются все жители страны, но, конечно, есть люди, которые пострадали больше других, в результате межнациональных конфликтов например. Были и те, кто выпал из своей привычной среды: учителя, врачи, инженеры и военные. Им можно только посочувствовать, многие так и не смогли восстановиться — спились или погибли»,— отметил господин Рудаков. По его словам, если и писать закон, то не стоит забывать также о жертвах 90-х годов, которые не меньше ударили по людям: «Об этом свидетельствуют данные социологии: два антагониста Горбачев и Ельцин замыкают рейтинги популярности. Люди оценивают периоды их правления одинаково негативно».

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева считает, что выделение упомянутой группы людей в льготную категорию не оправдано ни с экономической, ни с социальной точки зрения. «Я сама отношусь к этому поколению, мне было тогда 28 лет. Но какая я жертва перестройки? Наша страна сегодня носит на себе родимые пятна советской системы, когда эти льготы плодились,— заявила “Ъ” Татьяна Малева.— Кстати, это именно черта перестройки: когда не было денег, раздавались льготы в надежде, что получится социальный эффект, который успокоит общество. И эти льготы ничем не были подкреплены, сложно было найти человека-нельготника».

Госпожа Малева отметила, что в период перестройки многим людям, наоборот, удалось сделать карьеру и выйти на достойный уровень потребления.

К тому же, по мнению госпожи Малевой, нельзя раздавать льготы только за то, что страна переживала кризисный период. Она напомнила, что «в сухом остатке с развала СССР было только семь лет без кризиса». «Сначала был кризис трансформации — может, гораздо тяжелее, чем сама перестройка. Потом было семь лет экономического роста, потом кризис 2008 года, из которого мы выходили, потом кризис 2014 года, и до сих пор мы на экономический рост не вышли. Тогда надо раздавать льготы всем пережившим эти кризисы. Это неадекватный подход к экономике, социальной сфере, истории»,— подчеркнула Татьяна Малева.

Директор Института прикладных политических исследований, проректор ВШЭ Валерия Касамара назвала предложение господина Чернышова «популистским», подчеркнув, что первый вопрос, который должен возникать у парламентариев, которые вносят такие инициативы,— «из каких средств это будет оплачиваться». «Может быть, затея будет удачной и вслед за этим предложением поступит предложение в парламенты стран бывшего соцлагеря, поскольку у них тоже были "шоковые терапии",— предположила в беседе с “Ъ” госпожа Касамара.— Дальше, соответственно, можно будет объединять их с жертвами перестройки, жертвами развала Чехословакии, Югославии и прочее. Но мне кажется, это не главная проблема в сегодняшней России, чтобы стоило ее сейчас таким образом актуализировать». Эксперт добавила, что на момент перестройки ей было десять лет и она не считает себя «ни жертвой перестройки, ни жертвой режима».

Кира Дюрягина, Елена Рожкова, Ангелина Галанина