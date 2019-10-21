«Звезда-2005» обыграла «Кубаночку»

20 октября состоялся матч 18-го тура чемпионата России между краснодарской «Кубаночкой» и пермской «Звездой-2005». Встреча прошла на стадионе «Кубань» и завершилась победой пермской команды со счетом 2:1. Дублем в составе «красно-рыжих» отметилась Екатерина Пантюхина. Хозяйки первыми открыли счет в конце первого тайма, но после перерыва «звездочки» сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Этот успех позволил пермским футболисткам в турнирной таблице по набранным очкам приблизиться к «Кубаночке» и «Рязани-ВДВ», так что «Звезда-2005» сохраняет шансы на бронзовые медали.