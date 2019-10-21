ЦБ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины»

Банки, брокеры, страховые компании и другие участники рынка попросили Центробанк в рамках «регуляторной гильотины» убрать 27 «антиотмывочных» норм. По их мнению, данные нормы усложняют исполнение законодательства. Соответствующая идея обсуждалась на совещании с представителями Банка России 16 октября, пишет РБК со ссылкой на документ с предложениями. В пресс-службе ЦБ сообщили, что регулятор начал обсуждение этих предложений.

По информации издания, участники рынка предлагают:

не требовать миграционные карты у клиентов-иностранцев;

объявить минимальную сумму трансакции, при которой организации не будут устанавливать бенефициара;

не распространять действие норм на инвестиционных советников и на страховые компании, которые на занимаются страхованием жизни;

увеличить с 15 тыс. до 100 тыс. руб. сумму страховых премий, которые можно выплатить клиентам без идентификации.

Центробанк предлагает в рамках «регуляторной гильотины» сократить избыточные нормы, которые мешают развитию или утратили свою актуальность. До конца года Банк России намерен определить, какие нормы избыточны.

Ранее профессиональные участники рынка ценных бумаг направили предложения по устранению, по их мнению, избыточных норм — отчетностей, уведомлений и ответов на запросы ЦБ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Шредер для инструкций».