В столице Чили продлен комендантский час

Чилийские власти продлили на ночь комендантский час в столице Сантьяго, передает AFP. Решение было принято после новой волны беспорядков, которые вспыхнули из-за роста цен и социальной нестабильности. Ограничения будут действовать от заката до рассвета. Согласно рекомендации властей, в это время люди должны спокойно разойтись по своим домам.

Ранее в Чили на протестах против повышения тарифов в метро в нескольких городах задержали 1462 человека. В ходе акций протеста пострадало около 500 человек.

Президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и в нескольких других городах. Он также отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.