В Чили на протестах задержали почти 1,5 тыс. человек

В Чили на протестах против повышения тарифов в метро в нескольких городах задержали 1 462 человека, сообщает радиостанция Bio Bio со ссылкой на прокуратуру. Более 600 человек задержали в столичном округе, в остальных городах — почти 850 протестующих.

В ходе акций протеста пострадали около 500 человек. Четверо погибли в пожарах в супермаркетах. Известно также, что один человек скончался от огнестрельного ранения, однако обстоятельства происшествия еще выясняются.

Протесты переросли в столкновения с полицией из-за повышения цены на проезд в метро в среднем на 30 песо ($0,04). Теперь она составляет на максимальном уровне 850 песо.

Президент Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице Чили и в нескольких других городах. Он отменил повышение цен в общественном транспорте.