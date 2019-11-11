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Фото: Эммануил Евзерихин / Союз фотохудожников России

Школа №436. Урок ботаники

Альбом 1930-х годов.

Журнал "Огонёк" от , стр. 46

Дарвинизм был основой материалистического мира по-советски. Теорию Дарвина повсеместно преподавали в школах, а портреты ученого висели в классах наравне с портретами Маркса и Ленина. Да что там школы — юбилеи знаменитого ученого в Советском Союзе отмечали так, будто он родился у нас. Лекции, выставки, заседания, статьи в газетах с соответствующими заголовками: «Чему мы должны учиться у Дарвина?», «О Карле Марксе и Чарльзе Дарвине»… Дарвин в науке, как Пушкин в литературе, был «нашим всем».



Конечно, с тех пор ученая мысль ушла далеко вперед, и вряд ли современному школьнику под силу отследить все изменения. Ну, например, на смену дарвинизму пришла синтетическая теория эволюции, а сегодня и ее хотят переосмыслить, ведь данных, получаемых учеными, становится все больше.

Что мы сегодня знаем об эволюции, читайте в статье «Точка отбора».

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