Синичкин день (12) отмечают по инициативе Союза охраны птиц России. В этот день принято мастерить и развешивать кормушки для пернатых. В парках Москвы в честь праздника пройдет эколого-просветительская акция «Птица синица»: горожанам расскажут, что щеглов, воробьев и зеленушек можно привлечь злаками, соек и дятлов — орехами, снегирей и свиристелей — боярышником и рябиной, а синиц — несоленым салом.

Международный день энергосбережения (11) — повод напомнить властям и общественности о важности рационального использования ресурсов и развития возобновляемых источников энергии. В новом докладе Мирового энергетического агентства говорится, что мировые объемы электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, могут вырасти через пять лет на 50 процентов — такой объем равен всем текущим мощностям США.

Прогноз погоды впервые в мире по телевидению был показан в Англии 11 ноября 1936 года. Ведущие-метеорологи появились на экранах нескольких стран в 1950-х годах, а на советском телевидении — в начале 1970-х. Екатерина Чистякова, сотрудница Гидрометцентра СССР, была первой: «Мы не имели артистической подготовки. Отсюда огромное волнение, сердце стучало, как мотор, все это надо было скрыть от зрителей».

Всемирный день доброты (World Kindness Day) отмечают во многих странах 13 ноября. В организацию Всемирное движение доброты может вступить любой желающий совершить благородный поступок, не зря официальный документ движения — «Декларация доброты» — гласит: «Мы признаем фундаментальную важность простой человеческой доброты как основного условия доставляющей удовлетворение и осмысленной жизни».

Встреча зимы — в день Кузьмы и Демьяна (14). Если Кузьма закует реку, то Михайло (21 ноября) раскует (Михайловские оттепели). Если на Кузьму-Демьяна дороги развезет грязью — не жди морозов до начала декабря. Если этот день снежный, то весной будет большой разлив. Примечали: деревья до Кузьминок окончательно не сбросили листву — значит зима продлится дольше, чем следует, и будет снежной.