Саамы по себе

Село Ловозеро в Мурманской области — столица русской Лапландии. Это центр культурный жизни саамов России. Как сейчас живет этот малочисленный народ, узнал «Огонек».

Фото: Кира Голикова. Текст: Наталия Нехлебова

Саамы — коренной народ Северной Европы. Именно от устаревшего наименования этой народности «лопари» произошло название полусказочной Лапландии. Буквально — «Земля лопарей». Эта территория северного сияния и новогодних чудес, на которой живут 80 тысяч саамов, разделена между Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. С начала XX века и в Российской империи, и в СССР, и в Российской Федерации численность саамов не меняется — их чуть меньше двух тысяч человек. В Советском Союзе саамов решили приучить к оседлому образу жизни (традиционно они мигрировали за своими оленями) и начали переселять в центральную часть Мурманской области. Результат: народ начал терять традиции, культуру, язык.

Сегодня последним «саамским бастионом» стало село Ловозеро. В переводе с саамского — «селение сильных у озера». Сейчас в Ловозере около ста чисто саамских семей и около трехсот, в которых хотя бы один член семьи саам. На саамском языке в России говорят всего 353 человека. Тех же, кто активно использует язык, вообще не больше ста. В селе находятся саамский культурный центр, Музей истории, культуры и быта кольских саамов, оленеводческий колледж. В школах проводят уроки саамского языка.

Довольно долго местные саамы пытались протолкнуть идею создания Саамского парламента Кольского полуострова, который боролся бы за права российских саамов. Но губернатор Мурманской области был не очень рад новой представительной власти. В результате парламент признали нелегитимным.

Основная проблема саамов — безработица. Оленеводство — их исконный промысел — прибыли не приносит. Поэтому молодежь не хочет уходить за оленями в тундру. Насильная привязка саамов к селам создала гендерный перекос в семьях оленеводов. Жены оставались в поселках, а мужья по полгода пропадали в тундре. Чтобы не разлучать надолго семьи, ввели даже специальную профессию — чумработница. Женщина ведет хозяйство в чуме, пока муж занимается оленями, и за это получает зарплату. Но сейчас чумработниц осталось очень мало. Самоотверженных жен, которые хотят зимовать в тундре, по пальцам можно пересчитать.

Еще одна боль саамов — квоты на вылов рыбы. По программе поддержки малых народов им выделяются квоты. Но, чтобы получить их, нужно оформить много бумаг, что не каждому сааму под силу.

Зато саамский колорит привлекает в Ловозеро туристов. И именно они, а не господдержка становятся финансовым источником выживания саамских традиций. Приезжают, дивятся, вникают в саамские мудрости, бережно хранимые в поразительных пословицах этого народа: «котел ругает чайник, чайник ругает котел, а они оба в копоти», «лоб бесстыжего человека не покраснеет даже от когтей белки», «и камень, на который много плюют, становится мокрым»…