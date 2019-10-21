Что должно, по мнению Минэкономики, измениться в плане приватизации

Как констатировала в интервью «Интерфаксу» Оксана Тарасенко, в последние годы «большая приватизация» практически не проводилась — в частности, из года в год переходит приватизация части «Совкомфлота». Что же касается средней и малой приватизации, то, как признала Оксана Тарасенко, она «уже стремится к нулю». Действующая программа исполнена на 41% в отношении предприятий и на 59% в отношении общества — такие неважные показатели чиновница объяснила большим количеством неликвидного имущества в сегменте массовой приватизации, которое в итоге осталось в федеральной собственности, а также несистемным подходом самих ведомств к управлению хозяйственными обществами.

Новая программа на 2020–2022 годы находится уже в высокой степени готовности и до конца года ее планируется утвердить. Как заверяет Оксана Тарасенко, она будет отличаться «более точечным, разумным планированием и, конечно же, ее реализуемостью». В ней, как следует из слов чиновницы, планируется исправлять выявленные бюрократические проблемы — в частности, в программу не должны включаться компании, находящиеся в стадии ликвидации или банкротства (сначала необходимо восстановить их финансово-хозяйственную деятельность, либо реорганизовать, либо ликвидировать). Другая мера — закрепление ответственности по реализации программы приватизации за конкретными заместителями главы Росимущества, а также установление KPI для ведомств и агентов. «Все ФГУПы должны быть безусловно акционированы, а акции и объекты недвижимости — выставляться на торги минимум дважды в год»,— заявила она.

Евгения Крючкова