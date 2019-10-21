Геннадий Зюганов разгоняет партийную аристократию

Лидер КПРФ предложил провести ротацию корпуса депутатов-коммунистов, ограничив право гарантированного избрания по партсписку двумя сроками. Однако у этого правила, вероятно, окажется много исключений. Как посчитал “Ъ”, если бы принцип ротации начал действовать с нынешнего созыва, к следующим выборам на проходные места не попали бы десять депутатов-коммунистов.

В минувшую субботу, выступая на пленуме ЦК КПРФ, лидер партии Геннадий Зюганов рассказал о грядущей ротации среди депутатов-коммунистов. По его словам, право гарантированного избрания в Госдуму должно быть ограничено двумя сроками. «Назрела необходимость нового порядка формирования депутатского корпуса КПРФ — ротации кадров при соблюдении принципа преемственности»,— сказал господин Зюганов. Ротация не коснется тех, кто многократно избирался «по одномандатному округу» — «если человек "пашет", заслуживает авторитет и доверие избирателей, если его везде знают, если люди голосуют за него». Также, по словам господина Зюганова, ротация не должна коснуться партийных лидеров, которые ведут крупные участки работы: «Здесь вопрос решит партия. Во всех остальных случаях право гарантированного избрания по партийному списку должно быть ограничено: не более двух раз». По мнению господина Зюганова, «долгое сидение в думах и заксобраниях» грозит формированием партийной аристократии.

Секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Сергей Обухов рассказал “Ъ”, что такие идеи высказывались в партии и раньше, но ни разу не доходили до пленума. «Это живой процесс и в любом случае позитивный. Таким образом мы сможем усилить региональных руководителей,— сказал господин Обухов.— В принципе можно было бы поставить вопрос об ограничении по возрасту 70 годами, как в Компартии Китая. Но понятно, что это не должно распространяться на высшее партийное руководство. Хотя в Китае распространяется». Отметим, что в Китае последние 40 лет действует неформальное ограничение на занятие высших партийных постов для коммунистов старше 68 лет.

Господин Обухов при этом считает, что ротация не коснется и тех депутатов, за которыми закреплены серьезные федеральные функции. Например, председатели и зампреды думских комитетов, по всей видимости, не утратят своего влияния при формировании предвыборных списков. Все возможные исключения, по мнению депутата, должны быть четко зафиксированы в регламенте. «Будут определены принципы работы кадровой комиссии. У нас обсуждаются вопросы повышения гласности при выдвижении»,— сказал господин Обухов.

«Это даст большой стимул молодым коммунистам делать карьеру по партийной линии. У нас в регионах много талантливых людей, которые могли бы выйти на федеральный уровень»,— отметил в беседе с “Ъ” пресс-секретарь Геннадия Зюганова депутат Госдумы Александр Ющенко. Теперь, по словам господина Ющенко, вопрос ротации будет обсуждаться на съездах и конференциях, но «то, что было озвучено в докладе на пленуме, является определенным руководством к действию».

«В регионах у КПРФ действительно появилось много перспективных лидеров, в том числе среди тех, кто победил в конкурентных округах на выборах в заксобрания и крупные горсоветы»,— сказал “Ъ” политолог Александр Пожалов. Он напомнил, что на выборах в Госдуму в 2016 году КПРФ выбрала, наоборот, консервативный сценарий формирования списков: гарантированно проходные места были распределены между руководством, опытными партийцами и некоторыми секретарями обкомов, а также спонсорами. «Если заявка Зюганова на значительное обновление рядов думских "списочников" КПРФ в 2021 году будет действительно выдержана в пользу актива из регионов, а фракционных "старожилов" выведут из зоны комфорта и отправят в округа или на полупроходные места, то фракция КПРФ сильно обновится в 2021 году, и мотивация регионального актива работать на результат будет выше»,— считает господин Пожалов. Впрочем, по его мнению, часть «старожилов» КПРФ уже вне зоны комфорта, и интерес к партии потенциальных спонсоров на подъеме.

Сейчас во фракции КПРФ в Госдуме 43 депутата. Если исключить руководство, председателей и зампредов комитетов, а также одномандатников, останется 14 депутатов, из которых четырех не было в прошлом созыве. Таким образом, ротация может коснуться десяти депутатов: среди них Ольга Алимова, Михаил Берулава, Анатолий Бифов, Вера Ганзя, Николай Езерский, Николай Иванов, Алексей Корниенко, Александр Кравец, Олег Лебедев и Владимир Поздняков.

Ксения Веретенникова