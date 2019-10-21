Строительство в Ново-Огарево оценит военный суд

Как стало известно “Ъ”, Главная военная прокуратура (ГВП) добилась в апелляции отмены решения суда первой инстанции о возврате надзорному ведомству для устранения недостатков, перечень которых занял два десятка страниц, материалов резонансного уголовного дела о хищении 1,3 млрд руб. при строительстве и реконструкции объектов резиденции президента России в Ново-Огарево. Любопытно, что рассматривать дело по существу придется уже другому суду, поскольку тот, который направлял материалы расследования прокуратуре, в результате реформы сам стал апелляционным.

Громкое уголовное дело о преступном сообществе, созданном с целью хищения в 2012 году 1,3 млрд руб. в ходе строительства и реконструкции объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) завершило в ноябре 2018 года. Главная военная прокуратура вскоре утвердила обвинительное заключение по делу, которое расследовалось в отношении главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, бывшего руководителя службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны (ФСО) генерал-майора Игоря Васильева, экс-руководителя ФГУП «Атэкс» ФСО Андрея Каминова, а также их предполагаемых сообщников. Материалы расследования были направлены для рассмотрения по существу в 3-й окружной военный суд. Однако в ходе предварительного слушания суд пришел к выводу, что в обвинительном заключении отсутствуют обстоятельства совершенных организованным преступным сообществом преступлений. Кроме того, суд усмотрел целый ряд допущенных следствием нарушений УПК. Претензии к следствию заняли 20 страниц. Дело было направлено в прокуратуру для устранения нарушений. Однако ГВП не согласилась с выводами суда первой инстанции и обратилась с соответствующим представлением в апелляционную коллегию. Та недавно отменила постановление суда о возврате дела в надзорное ведомство и вновь направила дело на рассмотрение в 3-й окружной военный суд.

При этом, отметим, создалась любопытная коллизия. Дело в том, что в рамках судебной реформы 3-й окружной военный суд с 1 октября был преобразован в апелляционный. Соответственно, он не может уже рассматривать уголовные дела по существу. Как пояснили источники “Ъ”, материалы расследований, которые поступили в 3-й окружной военный суд, постепенно перераспределяются в другие. Дело ОПС, видимо, будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд (прежний Московский окружной военный суд).

Как ранее рассказывал “Ъ”, версия следствия состоит в том, что в декабре 2012 года ФСО заключила с ведомственным ФГУПом госконтракт на строительство в президентской резиденции Ново-Огарево дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений, включая систему кондиционирования помещений. В договоре, сумма которого составляла 5,7 млрд руб., было предусмотрено также и осуществление авторского надзора за ходом работ, которые должны были быть завершены в 2014 году. По договору ФСО перечислила «Атэксу» и «Стройфасаду» авансовый платеж в размере 2,6 млрд руб. Однако, как говорится в деле, выяснилось, что часть выделенных на строительство средств была перечислена фигурантами фирмам-однодневкам, обналичена и использована «по собственному усмотрению». Первоначально ущерб по делу оценивался в 225 млн руб., однако к концу следствия вырос до 1,3 млрд. В зависимости от роли каждого ГСУ СКР обвиняет петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, Андрея Каминова, Игоря Васильева, топ-менеджера компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станислава Кюнера, бывшего директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского, а также предпринимателей Сергея Перевалова и Сергея Литвинова в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК РФ. Станислава Кюнера и Дмитрия Торчинского, заключивших сделки со следствием, Мосгорсуд освободил из-под ареста под залог 10 млн руб. за каждого. Остальные фигуранты вины не признают. Отметим, что в конце декабря прошлого года Дмитрия Михальченко приговорили к четырем годам и семи месяцам колонии за контрабанду элитного алкоголя.

Юрий Сюн