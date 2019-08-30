Военный суд не поверил в ОПС в ФСО

Как стало известно “Ъ”, военный суд вернул в прокуратуру громкое уголовное дело о создании оргпреступного сообщества (ОПС) для хищения бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента в Ново-Огарево. Суд посчитал, что ФГУП Федеральной службы охраны не может являться структурным звеном ОПС, как установило следствие.

В 3-м окружном военном суде прошли предварительные слушания по уголовному делу главы холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко, экс-руководителя ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны Андрея Каминова, бывшего начальника службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майора Игоря Васильева, начальника отдела инженерно-технического обеспечения спецслужбы полковника Дмитрия Улитина и бывшего гендиректора компании «Климат проф» Бориса Мальцева. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются Следственным комитетом России (СКР) в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В ходе слушаний защита заявила ряд ходатайств, основной смысл которых сводился к тому, что утвержденное Генпрокуратурой обвинительное заключение изобилует нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, препятствующими рассмотрению дела по существу. Ознакомившись с заявленными ходатайствами, суд пришел к выводу, что в обвинительном заключении следствие не указало признаки преступного сообщества, создание которого инкриминируется фигурантам дела, и не привело доказательства их участия в ОПС.

По мнению суда, обвинение в присвоении бюджетных средств также не конкретизировано, зато изобилует общими фразами и не подкреплено экспертизами.

Тем более что к материалам уголовного дела приобщены документы, из которых следует, что ФСО не считает себя потерпевшей стороной, так как «нареканий к объектам президентской резиденции, которые функционируют исправно и в полном объеме, нет». Кроме того, по версии суда, ФГУП «Атэкс» ФСО не может являться «структурным подразделением ОПС», как на том настаивает в обвинительном заключении следствие. В результате 3-й окружной военный суд вернул уголовное дело в Генпрокуратуру для устранения нарушений.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при строительстве и реконструкции в Ново-Огарево главное следственное управление СКР возбудило 21 марта 2017 года. Его фигурантами помимо господ Михальченко, Каминова и Васильева стали топ-менеджер компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станислав Кюнер, бывший директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский, а также предприниматели Сергей Перевалов и Сергей Литвинов. Однако четверо последних затем заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой, признав свою вину в хищениях, поэтому их уголовное преследование было выделено в отдельное производство.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало неисполнение контракта, заключенного в декабре 2012 года ФСО с ФГУП «Атэкс» на сумму 5,7 млрд руб. За эти деньги в 2014 году в Ново-Огарево планировалось возвести дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную. Авансовый платеж «Стройфасаду» и группе строительных компаний, подконтрольных, по версии следствия, главе холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко, составил 2,6 млрд руб. Однако окончательные сроки строительства не раз переносились, а часть выделенных на работы средств была перечислена со счетов «Атэкса» и «Стройфасада», опять же по версии следствия, фирмам-однодневкам, обналичена и использована господами Каминовым, Кюнером и их сообщниками «по собственному усмотрению». Изначально следствие оценивало причиненный мошенничеством ущерб в 225 млн руб., однако к концу следствия он составил уже 1,3 млрд руб.

В июле прошлого года в уголовном деле появилась новая, особо тяжкая ст. 210, что позволило следствию продлить аресты обвиняемых на срок больше года.

По словам адвоката господина Каминова Руслана Коблева, решение окружного военного суда, согласившегося с доводами защиты, законное и обоснованное. Однако от подробных комментариев он отказался. Между тем, по данным “Ъ”, с решением о возврате дела не согласилась Главная военная прокуратура — ее апелляционное представление военный суд рассмотрит в середине сентября.

Юрий Сенаторов