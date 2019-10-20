Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Франции Адриана Маннарино в финальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Россиянин, которому 20 октября исполнилось 22 года, одержал победу над 31-летним французским спортсменом со счетом 6:4, 6:0, встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Рублев стал восьмым россиянином, победившим на Кубке Кремля. Пять раз победителем турнира становился Евгений Кафельников, трижды Кубка Кремля становился Николай Давыденко, по одному разу — Александр Волков, Игорь Андреев, Игорь Куницын, Михаил Южный и Карен Хачанов.