У кассы выстроили преступное сообщество

Как стало известно “Ъ”, УВД по Юго-Западному округу столицы завершило расследование уголовного дела о неуплате налогов благодаря массовой установке в магазинах Москвы и Подмосковья контрольно-кассовых аппаратов с модифицированной программой. Благодаря изменениям в программном обеспечении злоумышленники, по версии следствия, либо передавали в налоговую инспекцию искаженные данные о покупках клиентов, либо вообще скрывали их. Согласно подсчетам полицейских, организованное преступное сообщество (ОПС), создателем которого следствие считает предпринимательницу Асмат Джанашиа, «помогло» владельцам магазинов недоплатить около 70 млн руб. налогов, а общий ущерб оставил 190 млн руб. Защита фигурантов называет предъявленные им обвинения абсурдными, отмечая, что многие из них узнали друг друга лишь во время следствия.

Источники “Ъ” сообщили, что уголовное дело, которое вел отдел по расследованию организованной преступной деятельности следственной части УВД по Юго-Западному округу Москвы, завершено. Дело было возбуждено в начале апреля 2018 года в отношении «неустановленных лиц» по относительно мягким статьям Уголовного кодекса: о незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272).

Около года спустя следствие начало процедуру предъявления обвинения конкретным фигурантам, среди которых оказалось несколько владельцев магазинов. А уже в июле 2019 года полицейские резко утяжелили восьмерым из них обвинение, квалифицировав действия махинаторов как организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ). Это стало полной неожиданностью для фигурантов. Защита пыталась протестовать, указывая, что новое обвинение в нарушение УПК РФ появилось в материалах дела спустя два месяца после официального завершения следственных действий. Однако отмены решения о новом обвинении не добилась.

Как следует из фабулы уголовного дела, в 2012 году владелица небольшой компании «Центр Сервис» Асмат Джанашиа начала активно предлагать коммерсантам установить у себя в магазинах модифицированную контрольно-кассовую технику (ККТ). Ее основное отличие от обычных аппаратов заключалось в том, что ее «электронная контрольная лента защищенная» была взломана и изменена хакерами. Внесенные изменения позволяли владельцам магазинов предоставлять в налоговые органы искаженные данные о покупках посетителей или вовсе скрывать выручку. По мнению следствия, ОПС базировалось в арендованном «Центр Сервисом» офисе (улица Нагорная, 3), где «постоянно проходили встречи и собрания организаторов, руководителей, лидеров или иных представителей организованного преступного сообщества и его членов», а также «распределение ролей и доходов между участниками сообщества». По материалам дела, участникам ОПС выплачивалась фиксированная зарплата — так, операторы, которые отвечали на звонки, получали по 30 тыс. руб. В ОПС, по данным следствия, имелись и другие подразделения. Например, одно из них обслуживало модифицированные кассовые аппараты, другое занималось перевозкой денег и т. п.

Преступная группа, говорится в деле, активно рекламировала свои услуги в интернете, а также использовала сарафанное радио, распространяя сведения о своих услугах по уходу от налогов через знакомых предпринимателей.

Схема работала так: выплачивая ОПС по 10 тыс. руб. в месяц, предприниматель получал в пользование модифицированный аппарат, устанавливал его в магазине и с его помощью обслуживал покупателей. Между тем в документации торговой точки аппарат не числился: как правило, его владельцем по бумагам являлось лицо, «ведущее маргинальный и аморальный образ жизни». Бомжей и пьяниц члены преступной группы оформляли в ИФНС подмосковного города Ногинска в качестве индивидуальных предпринимателей, а затем получали от них нотариально заверенные доверенности на пользование кассовыми аппаратами. По данным следствия, осуществлять махинации злоумышленникам помогал инспектор отдела выездных проверок подмосковной ИФНС №16 Андрей Шаров. Ему также предъявлено обвинение.

Преступная схема, по материалам дела, действовала с 2012 года по 5 июня 2018 года. Согласно подсчетам следствия, с ее помощью фигуранты дела недоплатили государству налогов на сумму более 69,8 млн руб., а также получили незаконный доход, превышающий в сумме 120 млн руб. Таким образом, общая сумма ущерба, по мнению следствия, составляет 190 млн руб.

Всего в деле 15 фигурантов, девятерых из них следствие считает костяком преступного сообщества. Отметим, что в материалах дела упоминаются и сообщники обвиняемых, личности которых пока установить не удалось, известны лишь их прозвища. Так, активными членами ОПС считаются некие Ахбар, Борис, Зураб, Руслан и Володя. Предполагаемый организатор преступного сообщества Асмат Джанашиа содержится под домашним арестом. Вины никто из фигурантов не признает.

Адвокат Павел Лапшов, представляющий интересы одной из обвиняемых, предпринимательницы Людмилы Хаповой, назвал в беседе с “Ъ” логику следствия абсурдной. Он отметил, что «необходимость квалификации по ст. 210 вызывает разумные сомнения», поскольку предприниматели, которых следствие объединило в ОПС, «незнакомы друг с другом и не вели совместный бизнес». «Моя доверительница впервые увидела госпожу Джанашиа и остальных обвиняемых уже после начала расследования»,— пояснил адвокат. По мнению господина Лапшова, речь «идет о не связанных друг с другом эпизодах в отношении лиц, которые по различным причинам могли использовать модифицированные кассы». Основной целью «подобных действий бизнесменов является минимизация налоговых выплат», предполагает адвокат Лапшов, «однако уклонение от налогов никому из фигурантов не вменяется». Также господин Лапшов подчеркнул, что следствие не нашло доказательств того, что фигуранты вносили изменения в программное обеспечение кассовых аппаратов, таким образом, «лишено оснований и обвинение в якобы их незаконном доступе к компьютерной информации».

Владислав Трифонов