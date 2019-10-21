Причиной отзыва лицензии ИК «Витус» мог стать долг бывшего владельца в 403 млн руб.

Арбитражный суд Пермского края рассмотрели заявления ООО «ИК «Витус», в которых инвесткомпания оспаривала два административных взыскания Центробанка на общую сумму в 850 тыс. руб. Штрафы были наложены регулятором уже после отзыва у компании лицензий – 30 июля и 7 августа.

Еще 11 июля ЦБ сообщил, что лицензии были отозваны у «Витуса» из-за неоднократных нарушений законодательства о ценных бумагах: по мнению регулятора, общество осуществляло действия, относящиеся к манипулированию рынком. Также ООО «ИК„Витус“» нарушило требование ЦБ по минимальному размеру и расчету размера собственных средств, не предоставляло вовремя отчетность. Детали нарушений ЦБ не уточнялись.

Как свидетельствуют материалы суда, административные взыскания ЦБ касались отношений «Витуса» с пермской компанией ООО «Профит Плюс». Единственным учредителем компании является столичное ООО «Третий Рим Финансовые услуги». Напомним, что группа «Третий Рим» в 2016 году пробрела ИК «Витус» у пермских владельцев и в 2018 году перепродала компанию столичной группе «Волга Капитал».

Как установил суд Москвы, еще в апреле 2018 года ООО «ИК «Витус» выдало крупный заем ООО «Профит Плюс» (срок возврата продлевался до 31 декабря 2018 года). Он не был возвращен в указанные сроки. Сейчас задолженность перед ИК «Витус» составляет 403 млн ру

«Витус» дважды направлял «Профит Плюс» требования о возврате маржинальной задолженности. При этом компания в отчетности для ЦБ в апреле 2019 года учла не возращенный заем как собственные средства, что, по мнению регулятора, является нарушением. ЦБ выписал штраф обществу в 500 тыс. руб. 13 сентября арбитражный суд Москвы отказал «Витусу» в отмене этого штрафа.

Второй иск к ЦБ «Витус» выиграл на прошлой неделе. Ему удалось отменить постановление ЦБ, в котором регулятор наказал компанию на 350 тыс. руб. за не своевременное предоставление плана действий, в том числе по снижение маржинальной задолженности.

Сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается жалоба «Витуса» на отзыв лицензии. Ее рассмотрение назначено на 13 ноября.

ООО «Инвестиционная компания „Витус“» является старейшим участником рынка инвестиционных услуг в Перми, работает с 1992 года. Выручка в 2017 году — 543 млн руб., чистая прибыль — 65 млн руб. Ранее входило в одноименную инвестиционную группу, основателями которой были Сергей и Алексей Черновы, ныне развивающие проект «Свободный капитал», а также Сергей Бровцев, один из совладельцев Custom Capital. В 2013 году инвесткомпания была продана группе бизнесменов во главе с Антоном Короликом, Дмитрием Пищальниковым и Эдуардом Хайруллиным, которые до этого купили у братьев Черновых «Перминвестбанк». В начале 2018 года 44% долей компании приобрело столичное ПАО «Волга Капитал».