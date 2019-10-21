«Перекресток» в гипермаркете «Виват» откроется 8 ноября

В помещении бывшего гипермаркета «Виват» на шоссе Космонавтов, 65 откроется «Перекресток». Объявление об этом размещено на фасаде здания. Открытие магазина намечено на 8 ноября.

Торговая сеть «Перекресток» (входит в компанию Х5 Retail Group) в середине сентября взяла в аренду крупнейшие активы обанкротившейся сети «Виват» — гипермаркет «Виват» на шоссе Космонавтов, 65 и здание ТЦ «Горный хрусталь» на ул. Уральской, 85. Владельцем объектов недвижимости бывшей сети является ООО «СБК Трейд», основной кредитор «Вивата». Согласно выписке из Росреестра, срок действия каждого из договоров составляет 10 лет.

В компании X5 Retail Group «Ъ-Прикамье» подтвердили заключение сделок: «Торговая сеть «Перекресток» договорилась об аренде помещений на улице Уральской, 85, и шоссе Космонавтов, 65, для размещения супермаркетов. Сейчас на объектах ведутся ремонтные работы».

В четырехэтажном гипермаркете «Виват» на шоссе Космонавтов, 65, площадью 7 тыс. кв. м располагались, кроме продуктового магазина (занимал два этажа), штаб компании и ряд производств.

ООО «Виват-Трейд» было оператором крупнейшей пермской розничной сети магазинов «Виват». Банкротом компанию признали в 2017 году. Общая задолженность перед кредиторами — более 5 млрд руб. Основной кредитор компании — «СБК Трейд» - продает имущество бывшей продуктовой сети. Уже реализованы несколько помещений под магазины на ул. Ленина, Уральская, на бульваре Гагарина и др. Продан распредцентр «Вивата» группе «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова.