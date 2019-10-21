Крупный стартап из Чайковского вошел в процедуру наблюдения

Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении крупного промышленного стартапа – ООО «Новые фитинговые технологии». Решение было вынесено судом 16 октября. Чайковское предприятие задолжало ПАО «Сбербанк» и ООО «Дока» суммарно более 2,012 млрд рублей.

Сбербанк подал исковое заявление в суд к «Новые фитинговые технологии» 5 сентября. Согласно материалам картотеки на сайте суда, долг предприятия перед Сбербанком составляет 2,007 млрд рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», кредитор уже высказывал намерение обратиться с таким иском в мае 2019 года. Как известно из открытых источников, Сбербанк в 2016 году открыл компании кредит с лимитом в 2,2 млрд руб. Сумма исковых требований ООО «Дока» равна 4,81 млн руб. Истец обосновывает свое требование наличием решения суда, вступившего в силу, и не уплаченной более трех месяцев задолженности в 1,6 млн руб.

ООО «Дока», согласно kartoteka.ru, занимается строительством жилых и нежилых зданий, директором и единственным учредителем компании является Владимир Поспелов.

Напомним, завод компании «Новые фитинговые технологии» в Чайковском был введен в эксплуатацию летом 2017 года. В феврале 2017 года с инвестором краевые власти заключили специальный инвестиционного контракт «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов». Основная задача проекта — удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила около 4,4 млрд руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Новых фитинговых технологий» в 2018 году составила 424 млн руб. против 306 млн годом ранее. Существенно увеличились убытки — со 121 млн до 643 млн руб. АО принадлежит трем компаниям, зарегистрированным на Кипре (Fisome Holdings LTD, Athienitis Central Building, «Битарес Менеджмент ЛТД»). В совет директоров АО входят Дмитрий Бирковский, Алексей Гаврилов, Евгений Даниличев, Сергей Леонов и Михаил Пинаев. Генеральным директором является Александр Ваулин.