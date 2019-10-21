Пожилым пациентам расписали расходы

Старение населения ЕС, против ожиданий, в будущем не вызовет резкого увеличения расходов национальных систем здравоохранения, констатируют эксперты Всемирной организации здравоохранения в своей работе «Финансовая устойчивость систем здравоохранения на фоне старения населения». Авторы ставили себе задачу проанализировать представление о том, что увеличение доли пожилых среди населения развитых стран в будущем создаст непомерную нагрузку на медицинские бюджеты,— оно основано на динамике расходов на лечение одного человека в течение его жизни. С рождения и до четырех лет такие расходы в среднем составляют 3–6% ВВП на душу населения, до 50 лет остаются в пределах 4%, а затем стремительно растут и к 90 годам могут достигать 18% ВВП на душу населения.

Эксперты ВОЗ проанализировали будущие медицинские траты в трех типах стран в зависимости от числа пожилых граждан и их прогнозируемой доли в составе населения. Страна с минимальной долей пожилых в модели ВОЗ — Индонезия, где сейчас число граждан старше 60 лет не превышает 8%, а к 2060 году вырастет до 23,6%. Средний вариант — ЕС с 23,8% пожилых, к 2060 году их доля вырастет до 35%. И наконец Япония с 30% пожилых и ожиданиями роста этой доли к 2060 году до 44,3%.

При сохранении динамики расходов на медицину старение населения в ЕС увеличит долю трат на здравоохранение в ВВП на 1,3 процентного пункта (п. п.) в 2020–2060 годах (по 0,03 п. п. в год). В Японии эта доля будет расти быстрее — на 1,8 п. п. за 40 лет (прирост на 0,05 п. п. в год), в Индонезии — еще быстрее: 3 п. п. за тот же срок (рост на 0,08 п. п. в год). Также авторы работы смоделировали еще пять сценариев будущих расходов, учитывающих возможные изменения в стоимости ухода за пожилыми (с помощью таких параметров, как объем, цена, интенсивность, структура и суммарный). Но даже с поправкой на опережающий рост расходов на лечение пожилых увеличение трат на здравоохранение в этих группах стран ускорится лишь до 0,06 п. п., 0,07 п. п. и 0,12 п. п. их ВВП в год соответственно.

В России, по данным Росстата, доля пожилого населения сейчас составляет 25% и к 2030 году возрастет до 30%, то есть по динамике расходов на здравоохранение РФ должна быть схожа с ЕС. Однако с учетом того, что ранее траты на медицину в РФ были почти вдвое ниже европейских, ее динамика может оказаться ближе к модели для Индонезии.

Анастасия Мануйлова