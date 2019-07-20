Наркобарона Коротышку доставили в одну из самых охраняемых тюрем США

Мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как Коротышка (Эль Чапо), доставили в федеральную тюрьму максимально строгого режима (Administrative Maximum Facility, ADX) в Колорадо, сообщает Denver Post со ссылкой на его адвоката Джеффри Лихтмана.

Заключенные в этой тюрьме находятся почти круглосуточно в одиночных камерах и полностью изолированы от внешнего мира. В тюрьме содержатся такие террористы, как Джохар Царнаев, устроивший взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, Закариас Муссауи, причастный к теракту 11 сентября 2001 года в США, Эрик Рудольф, устроивший взрыв в Олимпик-парке в 1996 году.

Напомним, 17 июля его приговорили к пожизненному заключению, дополнительным 30 годам тюрьмы и штрафу в размере $12,6 млрд. Суд признал наркобарона виновным по десяти обвинениям, включая контрабанду наркотиков в США, наркоторговлю, причастность к убийствам и др. Адвокат заявил, что намерен подать апелляцию.

Эль Чапо дважды арестовывали и отправляли в тюрьму в Мексику, откуда он дважды сбежал, в одном из случаев — через вырытый тоннель.

В 2016 году его арестовали в третий раз и в следующем году экстрадировали в США. Власти пока не объявили, в какой тюрьме будет сидеть Эль Чапо, но, по данным американских СМИ, это скорее всего будет тюрьма особо строгого режима ADX Florence — из нее не сбежал ни один заключенный с момента ее открытия в 1994 году.

Подробнее о биографии Коротышки читайте в публикации “Ъ”.