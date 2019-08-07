В столице Гондураса проходят массовые протесты из-за обвинений президента в связях с мафией

Вчера вечером в столице Гондураса Тегусигальпе прошли многотысячные акции протеста, в ходе которых звучали призывы к отставке президента Хуана Орландо Эрнандеса. В ходе массовых акций протеста были отмечены столкновения с полицией, которая применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Протестующие шли маршем по центру столицы по направлению к зданию парламента, скандируя «ХОЭ (инициалы президента.— “Ъ”), уходи!».

Волнения в Гондурасе были вызваны публикацией на прошлой неделе данных о том, что прокуратура США направила в нью-йоркский суд иск, где говорится, что в ходе президентской кампании-2013 часть денежных средств на нее была получена от наркоторговцев. Речь идет о сумме $1,5 млн. В свою очередь, президент Гондураса заявил, что все эти обвинения являются заговором против него, в том числе со стороны наркоторговцев, борьбу с которыми он провозгласил одной из главных целей своей политики. Впрочем, оппоненты президента не верят ему, приводя в пример прошлогодний арест в Майами родного брата президента теперь уже бывшего депутата гондурасского парламента Хуана Антонио Эрнандеса. Власти США обвинили его в сотрудничестве с организаторами целой сети поставок кокаина из Колумбии через Гондурас и Мексику в США в 2004–2016 годах.

Евгений Хвостик