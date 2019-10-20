Ленобласть выделит 2,8 млрд рублей на завершение долгостроев

Власти Ленобласти выделят на достройку объектов незавершенного строительства 2,8 млрд рублей из регионального бюджета. В фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в 2020 году будет направлено 500 млн рублей, в 2021 — 700 млн руб., в 2022 — 800 млн руб. Общий целевой взнос на три года составит 2 млрд руб., сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также при рассмотрении поправок в бюджет 2019 года с 300 млн до 800 млн руб. увеличена сумма, выделяемая на завершение долгостроев. Всего на решение проблем пострадавших дольщиков в Ленобласти направят 2,8 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти сократилось количество объектов, не попадающих под критерии Минстроя РФ для привлечения средств дольщиков по старым правилам. Сегодня на них долю приходится 12%, тогда как в августе было около 25%.