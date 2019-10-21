Андрея Рублева поздравили Кубком Кремля

Победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля», завершившегося в Москве в ледовом дворце «Крылатское», стал Андрей Рублев, который в день своего 22-летия в двух партиях обыграл в финале француза Адриана Маннарино. Это второй титул в карьере россиянина, вплотную приблизившегося к первой двадцатке мирового рейтинга.

В последние два дня Кубка Кремля Андрей Рублев, пожалуй, оставался единственным участником мужского турнира, способным в полной мере поддерживать к нему интерес широкой публики. Ведь посеянный в этом году под третьим номером двукратный (2014, 2015) победитель Кубка Кремля Марин Чилич, которого россиянин, кстати, обыграл в полуфинале, проводит крайне неудачный для себя сезон и недавно впервые за пять лет вылетел из первой двадцатки.

Тот матч закончился в субботу около десяти вечера. Таким образом, на подготовку к финалу у Рублева было менее двадцати часов.

Зато в воскресенье, день своего 22-летия, он получил вполне подходящего соперника — 31-летнего французского левшу Адриана Маннарино, который играет ракеткой с крайне слабой натяжкой, что при прочих равных условиях дает преимущество в скорости полета мяча, однако значительно усложняет его контроль.

Маннарино отлично умеет использовать силу чужого удара, но не любит атаковать сам. Встречаясь с таким оппонентом, сильному теннисисту, по сути дела, требуется лишь подобрать правильную тактику. Неудивительно, что в прошлогоднем финале Кубка Кремля против Карена Хачанова француз взял всего по два гейма в каждой партии. Теперь же он выполнил свою норму уже в первом сете. Даже допуская порой обидные ошибки, Рублев был лучше практически по всем параметрам. Он и подавал гораздо стабильнее, и в затяжных перестрелках на задней линии, когда требовалось проявить терпение, как правило, брал верх. В итоге — 6:4, 6:0 всего за 62 минуты. Финал получился для Рублева куда более простым, чем первые два матча, в которых его соперниками были Александр Бублик из Казахстана и белорус Егор Герасимов.

Завоевав первый титул в этом году и второй за карьеру, россиянин, который весной пропустил Roland Garros из-за травмы кисти, а в августе в Цинциннати обыграл самого Роджера Федерера, значительно улучшил свое положение в мировой классификации. С 31-го места он поднялся на 22-е, а по очкам, набранным в нынешнем сезоне, стал даже 21-м, получив шанс завершить год в первой двадцатке. Для этого ему требуется показать хороший результат лишь на одном из двух оставшихся турниров — в Вене, где первым соперником Рублева будет канадец Феликс Оже-Альяссим, или затем в Париже.

Отвечая на вопрос корреспондента “Ъ” о своих ближайших перспективах, новоиспеченный чемпион сказал, что не ощущает какого-то особого прилива уверенности в своих силах, которая в последние месяцы и без того находилась на хорошем уровне, но не рискнул предсказать, сумеет ли прямо сейчас пробиться в двадцатку.

А перед мужским финалом был женский, в котором швейцарка Белинда Бенчич, уже заработавшая путевку на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэнь благодаря победе в полуфинале над француженкой Кристиной Младенович, встречалась с Анастасией Павлюченковой. Россиянка, которая побеждала в Москве в 2014 году и доходила до финала в 2015-м, стала первой теннисисткой, сумевшей принять участие в трех решающих матчах Кубка Кремля за всю 24-летнюю историю женского турнира.

На финише противоречивого для Павлюченковой сезона это само по себе стало хорошим достижением. Ведь после выхода в четвертьфинал Australian Open были и расставание с бельгийским тренером Симоном Гоффеном, и неудачные попытки работы с другими специалистами, и серия из шести поражений подряд с апреля по июль. Лишь в октябре в Осаке обладательница 12 титулов WTA сыграла свой первый финал за 17 месяцев, уступив японке Наоми Осаке. Произошло это, кстати, сразу после того, как с Павлюченковой начал сотрудничать Самюэль Сьюмик, один из самых успешных тренеров последнего десятилетия в женском теннисе.

Именно под руководством этого француза Виктория Азаренко дважды выиграла Australian Open и семь лет назад стала первой ракеткой мира, а испанка Гарбинье Мугуруса в 2016-м году победила на Roland Garros и в 2017-м — на Wimbledon. Тренеры такого уровня привыкли решать самые сложные задачи. И 28-летняя Павлюченкова, которая в юности подавала большие надежды, но по большому счету до сих пор так и не раскрылась до конца, под руководством Сьюмика наверняка попытается как минимум пробиться в первую десятку, куда еще никогда не попадала.

Проблески классной игры у Павлюченковой в финале были. Более того, она здорово провела первый сет, однако в итоге проиграла — 6:3, 1:6, 1:6, дав возможность Бенчич завоевать четвертый титул за карьеру. После четырех подряд затяжных матчей, в том числе полуфинала против чешки Каролины Муховой, длившегося 2 часа 36 минут и ставшего самым продолжительным поединком женского турнира, россиянке элементарно не хватило сил, в чем она призналась на пресс-конференции. Таким образом, Анастасия Павлюченкова упустила шанс попасть в Чжухай на второе по значению итоговое состязание WTA, в котором примут участие 12 теннисисток, в большинстве своем — представительницы второй десятки. По итогам года первая ракетка России будет стоять в рейтинге WTA на 30-м месте или чуть ниже.

Евгений Федяков