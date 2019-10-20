Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ

Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК. Согласно прогнозу, в следующем году эта сумма составит 464,1 млрд руб. Большая доходность ЦАО объясняется тем, что именно здесь находится больше всего офисных помещений — 8,4 млн кв. м.

Как ожидается, самыми доходными районами станут:

Пресненский — 77 млрд руб.; Тверской — 69,3 млрд руб.; Басманный — 52,6 млрд руб.; Мещанский — 51 млрд руб.; Замосковоречье — 50,2 млрд руб.; Хамовники — 42 млрд руб.; Таганский — 36 млрд руб.; Красносельский — 34,7 млрд руб.; Якиманка — 30 млрд руб.; Даниловский — 29 млрд руб.

На втором месте по доходам от НДФЛ — Северный административный округ. По оценке властей, объем налогов составит 107,3 млрд руб. На третьем — Западный административный округ (104,8 млрд руб.).

Самые низкие доходы от НДФЛ ожидаются в следующих районах: