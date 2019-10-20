Минэнерго намерено через месяц внести в правительство проект Энергостратегии до 2035 года

Министерство энергетики планируется через месяц внести в правительство проект Энергостратегии России до 2035 года, сообщил глава ведомства Александр Новак.

«У нас сейчас проходит обсуждение публичное, и плюс мы на следующей неделе разошлем проект стратегии в федеральные органы власти для того, чтобы через месяц внести в правительство России»,— рассказал журналистам в Белграде министр (цитата по ТАСС). По его словам, сейчас главная задача министерства — внести проект в правительство до конца года.

Напомним, эту энергостратегию Минэнерго пытается разработать более шести лет и несколько раз даже вносило в правительство, однако документ до сих пор не одобрен. Основное содержание документа — прогнозы производства, потребления, цен и экспорта разных энергетических товаров до 2035 года. Предыдущая энергостратегия до 2030 года была принята в конце 2009 года.

Подробнее о содержании и разработке проекта — в материале “Ъ” «Энергострадания до 2035 года».