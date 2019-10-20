Турция и США договорились о создании зоны безопасности на границе с Сирией длиной 444 км

Турция договорилась с США о создании зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 км, сообщил «РИА Новости» советник президента Турции Ясин Актай. Она будет контролироваться турецкими войсками. Глубина зоны безопасности будет составлять 32 км.

«В зону безопасности полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор, что обсуждалось с США, и нам удалось достигнуть взаимопонимания по этому вопросу»,— сказал господин Актай. По его словам, сотрудничество Анкары с Вашингтоном в зоне безопасности будет идти в рамках отношений двух стран как членов НАТО.

Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Целью наступления была названа очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов.

В полночь 18 октября Турция приостановила операцию на пять дней. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом.

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