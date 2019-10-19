Россия рассчитывает на исполнение контракта с Индонезией по Су-35

Контракт с Индонезией на поставки истребителей Су-35 в силе, сообщил журналистам в Белграде директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. По его словам, Россия рассчитывает начать его реализацию в обозримом будущем.

«Су-35 — тема не закрытая, будем говорить о развитии»,— сказал господин Шугаев (цитата по «Интерфаксу»). Глава ФСВТС выразил надежду на принятие решения по реализации этого контракта.

В конце 2018 года представитель ВВС Индонезии Новян Самега не исключил, что поставка Су-35 может оказаться под угрозой срыва из-за американских санкций. Тогда сообщалось, что в случае отказа от российских истребителей Индонезия выберет американские F-16 Viper. По словам господина Самеги, Джакарте «нужно использовать комбинацию истребителей как восточного, так и западного производства».

До этого “Ъ” стало известно, что запланированные на октябрь этого года поставки в Индонезию Су-35 задерживаются, так как власти этой страны ждут гарантий от США, что те не будут применять санкции из-за сотрудничества с «Рособоронэкспортом».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Санкции в "Сухом" остатке».