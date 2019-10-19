Советник Путина по интернету заявил о неготовности к «суверенному рунету»

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что страна не готова к исполнению закона о «суверенном рунете». Он вступает в силу с ноября.

«Технологически страна не готова»,— сообщил господин Песков «Новой газете». По его словам, закон будет реализовываться постепенно — по мере технологической готовности. На вопрос, установлено ли достаточное количество оборудования и протестирована ли система Deep Packet Inspection, советник президента ответил отрицательно.

Ранее Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для обеспечения «устойчивости» рунета. По словам главы ведомства Александра Жарова, завершатся работы к ноябрю. К проекту Роскомнадзора присоединились все крупные операторы связи. По словам господина Жарова, эксперимент идет в разных вариациях: от лабораторных до полевых тестов.

Подробнее — в “Ъ FM” «"Суверенный рунет" переходит в фазу тестирования».