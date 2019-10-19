Советник Трампа заявил о краже $1,5 млрд Порошенко и его окружением

Внештатный советник Дональда Трампа, бизнесмен Сэм Кислин заявил, что у него есть доказательства того, что бывший президент Украины Петр Порошенко и его приближенные присвоили $1,5 млрд, передает 112.ua. Как рассказал господин Кислин на пресс-конференции в Киеве, эти деньги были получены при спецконфискации у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

При этом, по его словам, «денег Януковича не было» — это были арестованные средства других людей. Их якобы изъяли в бюджет Украины, но, как отметил господин Кислин, в казну они не попали.

«503 миллиона были перечислены через Свинарчука (бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины—. “Ъ”) в пользу Порошенко»,— заявил господин Кислин. Деньги также получил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

Бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского-Свинарчука и его сына Игоря СМИ подозревают в причастности к коррупции в оборонном секторе. Накануне НАБУ сообщило, что экс-первый заместитель секретаря СНБО был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

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