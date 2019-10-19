Умер вице-адмирал Михаил Моцак, руководивший учениями, когда затонул «Курск»

В возрасте 69 лет умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота вице-адмирал в отставке Михаил Моцак. Об этом ТАСС сообщили в Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Михаил Моцак был одним из руководителей учений, во время которых погибла подлодка «Курск». Он же позже руководил подъемом «Курска» со дна.

Атомная подлодка К-141 «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в ходе учений Северного флота, погибли 118 человек. В декабре 2001 года отправлены в отставку или понижены в должности 14 адмиралов и офицеров, в том числе командующий и начальник штаба Северного флота Вячеслав Попов и Михаил Моцак. В январе 2002 года господин Попов стал сенатором от Мурманской области, а Михаил Моцак в мае 2004 года — помощником полпреда президента в СЗФО.