IBU рассмотрит восстановление прав Союза биатлонистов России минимум через год

Международный союз биатлонистов (IBU) не включил в повестку дня конгресса в Мюнхене вопрос о восстановлении прав Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС. С подобной инициативой не выступили ни одна из национальных федераций. Таким образом, рассмотрение статуса СБР отложено до следующего конгресса, который пройдет в сентябре 2020 года в Праге.

Как сообщила исполняющая обязанности антидопингового менеджера организации Сара Фуссек, Россия выполнила только 6 из 12 условий дорожной карты по восстановлению своих прав. Среди невыполненных полностью пунктов она назвала дело биатлонистки Маргариты Васильевой, которая была дисквалифицирована за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов. Таким образом не все российские биатлонисты успешно протестированы в соответствии с планом IBU. Также госпожа Фуссек обратила внимание на то, что СБР не погасил еще €150 тыс. из €700 тыс., которые IBU потратил на расследование допинговых дел российских спортсменов. Остальные условия были выполнены только частично — создании программы профилактики допинга, которая будет включать обучение медперсонала, тренеров, спортсменов, специалистов и других сотрудников, и сотрудничестве при расследовании возможных сокрытий положительных проб в прошлом.

Отмечается, что Союза биатлонистов России полностью выполнил требования кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) и антидопинговых правил IBU.

Ранее исполком IBU дважды отказался включать вопрос статуса Союза биатлонистов России на рассмотрение высшего руководящего органа. Однако он мог быть рассмотрен, если бы с соответствующим предложением во время заседания выступила одна или несколько национальных федераций.

Напомним, Международный союз биатлонистов в декабре 2017 года по итогам заседания исполкома понизил уровень членства российской организации до временного. Таким образом Международный союз отреагировал на решение Международного олимпийского комитета приостановить членство Олимпийского комитета России. 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде, разрешив спортсменам, которые не были заподозрены в употреблении допинга, выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU. Также Россия потеряла право быть представленной на конгрессах международной организации, а также выдвигать своих представителей в ее руководящие органы.

Подробнее о решении МОК читайте в публикации “Ъ” «Лыжами на воде писано».