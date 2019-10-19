Главой Волховского района официально назначен Алексей Брицун

Совет депутатов Волховского муниципального района Ленобласти единогласно проголосовал за назначение его главой Алексея Брицуна. Ранее он стал победителем соответствующего конкурса, проведенного районной администрацией. Господин Брицун официально приступит к своим обязанностям в понедельник, 21 октября, сообщает телеканал ЛОТ.

Соперниками избранного главы на замещение этой должности были Илья Яценко, Ольга Баранова и Виталий Напсиков, который накануне подведения итогов отозвал свое заявление на участие в конкурсе.

С конца июля Алексей Брицун являлся временно исполняющим обязанности главы администрации Волховского района, а до этого трудился на посту председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в середине сентября главой Всеволожского района Ленобласти был назначен экс-руководитель Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев.