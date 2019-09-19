Главой Всеволожского района Ленобласти назначен Вячеслав Кондратьев

По итогам первого заседания нового Совета депутатов Всеволожского района Ленинградской области главой муниципального района большинством голосов (34 из 38) избран руководитель Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Ранее занимавшая должность главы Всеволожского района Ольга Ковальчук назначена заместителем председателя районного совета депутатов.

Присутствовавшая на заседании председатель комитета по местному самоуправлению правительства Ленобласти Лира Бурак, отметила, что обе кандидатуры поддержаны губернатором региона Александром Дрозденко.

“Ъ-СПб” писал, что на прошлой неделе мэром города Всеволожска был избран кандидат от КПРФ Владимир Богдевич.