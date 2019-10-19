ПЦБК презентовал книгу о своей истории

В рамках работы V Пермского инженерно-промышленного форума группа предприятий «ПЦБК» презентовала юбилейную книгу «Время первых». Она издана в печатном и цифровом (айбук) форматах. Это первая в РФ книга, сделанная на основе лонгридов. На страницах рассказывается об истории ПЦБК – с момента создания предприятия по день сегодняшний. Тексты в книге представлены на русском и английском языках.

В книге использовано 330 фотографий, еще больше фото и видео – в айбук. На страницах печатной версии расположены QR-коды, с которых осуществляется переход на цифровую книгу. Бумажное издание стало прямым переходом к книге в сети Интернет и имеет соответственно неограниченный размер, неограниченный тираж и мультимедийный формат. Издатель книги – Борис Эренбург.

Напомним, в 2019 году ГП ПЦБК отметила 60-летний юбилей с момента создания предприятия.