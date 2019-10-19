Росстандарт перестанет выдавать бумажные свидетельства о поверке счетчиков ЖКХ

Росстандарт откажется от выдачи бумажных документов по итогам проверок счетчиков ЖКХ, рассказал глава ведомства Алексей Абрамов в интервью «Российской газете». Запись о проверке начнут заносить в базу данных, эта запись будет иметь юридическое значение. Бумажные свидетельства станут выдавать только по желанию, пояснил господин Абрамов.

Сроки нововведений Росстандарт не назвал. Ведомство рассчитывает, что изменения помогут бороться с мошенниками, которые «манипулируют сроками поверок» и массово продают гражданам фальшивые свидетельства.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг. Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки»,— сообщил глава Росстандарта.

Как узнал “Ъ”, АНО «Цифровая экономика» предложила Минстрою концепцию развития рынка «умного ЖКХ», включающую возможность сбора данных со счетчиков цифровыми платформами и проведения собраний жильцов в электронном виде. Она может позволить выйти на рынок непрофильным компаниям и разработчикам, а управляющим компаниям— заработать на дополнительных услугах.

Подробности — в публикации “Ъ” «Маркетплейс — старший по подъезду».