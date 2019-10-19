США могут признать украинский «Азов» террористической организацией

Члены конгресса США во главе с Майком Роузом направили на имя госсекретаря Майка Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций. Авторы описали «Азов» как хорошо известную в Украине ультранационалистическая военную организацию, которая открыто принимает в свои ряды неонацистов.

Авторы письма также упомянули, что Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года, заявлял, что тренировался в батальоне, а также носил связанные с ним символы. «Американские граждане достойны объяснения, почему такие группировки не включены в список иностранных террористических организаций»,— говорится в письме. Члены конгресса добавили, что ожидают ответа не позднее 4 ноября.

Ранее первый командир полка «Азов» Андрей Билецкий призвал украинцев помочь противостоять разведению сил в Петровском и Золотом. Начать разведение планировалось 7 октября, но оно было сорвано. Новая попытка разведения сил была назначена на 9 октября, однако и она закончилась провалом. Разведение сил в указанных населенных пунктах — условие Кремля для встречи лидеров стран «нормандского формата». При этом президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что отводу сил должны предшествовать семь дней тишины.

Подробности — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский слушает тишину».