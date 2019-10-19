Хозяина «Сенатора» вернули налегке

Вчера в Россию из Словении экстрадировали Олега Рафановича, находившегося в международном розыске с 2015 года. Бывший хозяин банка «Сенатор» заочно обвиняется в растрате денег вкладчиков на сомнительные кредиты. Известность банкир получил тем, что в свое время не вернул $6 млн Алле Пугачевой.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники российского бюро Интерпола и ФСИН доставили из Любляны в Москву Олега Рафановича, заочно обвиняемого в растрате. В Словении его задержали еще в 2017 году — с тех пор Генпрокуратура вела переговоры о его выдаче. Соответствующее ходатайство было удовлетворено после того, как российское надзорное ведомство предоставило властям Словении целый ряд гарантий, касающихся беглеца. В частности, он должен содержаться в СИЗО в условиях, соответствующих европейским, и перед судом может предстать только по обвинениям, предъявленным УМВД по Центральному округу Москвы, указанным в запросе.

В нем речь идет о том, что господин Рафанович, основавший КБ «Сенатор» в 1996 году и ставший его председателем правления, совершил растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выдав 22 заведомо невозвратных кредита на общую сумму 423 млн руб. компаниям, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, что и привело к преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) КБ.

Центробанк отозвал лицензию у «Сенатора» в 2009 году. Долг банка перед клиентами, среди которых было немало артистов и деятелей культуры, составил около 1 млрд руб. В 2015 году господин Рафанович был объявлен МВД в международный розыск и заочно арестован Таганским райсудом. Обжалуя данное решение, защита банкира дошла до президиума Мосгорсуда, который отменил арест. Заново его взяли под стражу в 2017 году — на этот раз решение устояло в горсуде и стало поводом для задержания беглого банкира.

При этом следует отметить, что господин Рафанович не только выдавал, но и брал кредиты, в том числе у известных людей. Так, в частности, ему удалось получить у Аллы Пугачевой под расписки около $6 млн. Когда деньги возвращены не были, адвокат певицы обратился в Дорогомиловский райсуд Москвы, обративший взыскание на многочисленную недвижимость банкира. С ее помощью, утверждает защита, певица возместила нанесенный ей ущерб.

Сейчас от прежних капиталов у выданного России господина Рафановича ничего не осталось — нечем даже погасить удовлетворенный иск на 423 млн руб. со стороны АСВ.

Нет у него и адвоката. Прежний защитник банкира Андрей Шалаев сказал “Ъ”, что расстался с клиентом около года назад. С тех пор банкир работал со словенскими защитниками. Он лишь отметил, что его бывший клиент вину никогда не признавал.

Николай Сергеев