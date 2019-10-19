Погоня оказалась невиноватой

Как стало известно “Ъ”, следователи подмосковной полиции после более чем трех лет расследования предъявили официальное обвинение москвичке Юлии Дмитриевой в совершении ДТП, в котором погибла ее пятилетняя дочь Майя. Сама женщина настаивает, что авария произошла по вине инспекторов ДПС, которые вблизи дачных участков погнались за ее квадроциклом на служебной машине и ударили его в колесо, что послужило причиной вылета в кювет. При этом сами полицейские в тот момент вообще должны были находиться на дежурстве в 50 км от места происшествия. В отношении них возбуждалось уголовное дело, которое почти сразу прекратили. Следователи, в отличие от адвокатов, не видят связи между действиями ДПС и происшедшей трагедией.

По данным “Ъ”, 43-летнюю домохозяйку Юлию Дмитриеву, более трех лет находившуюся в качестве подозреваемой, на днях пригласили в специализированный следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Московской области, где последние полгода проводилось расследование. Там ей предъявили официальное обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). После этого женщина была допрошена уже в новом качестве, в очередной раз заявив, что она не считает себя виновной, а истинными виновниками преступления являются сотрудники отдела ДПС ГИБДД по Можайскому району. Адвокат госпожи Дмитриевой Алексей Липцер пояснил, что ее подзащитной сразу объявили, что предварительное следствие по делу уже завершено, а на следующей неделе они приступят к ознакомлению с десятью томами уголовного дела в рамках ст. 217 УПК РФ. При этом следователи не стали обращаться в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для женщины, оставив ее на свободе.

Трагедия произошла 30 июля 2016 года. В то время семья Дмитриевых из Москвы — инженер-техник Дмитрий, его жена-домохозяйка Юлия, а также двое детей 15 и 5 лет — отдыхала на своей даче в Можайском районе Подмосковья. Днем госпожа Дмитриева решила съездить с дочерью искупаться на реку, находившуюся в нескольких километрах от дома. Они отправились к ней на снегоболотоходе CFMoto X5. При этом Юлия Дмитриева помимо своей дочери везла на нем двух детей своих соседей — 10 и 9 лет. Как считают в ГСУ ГУ МВД по Московской области, женщина совершила «преступную небрежность», выехав «на встречную полосу песчано-гравийной» дороги, а потом вылетев в кювет и врезавшись в дерево. В результате аварии тяжелейшие травмы головы и внутренних органов получила дочка Юлии Дмитриевой — через несколько часов ребенок скончался в ближайшей больнице, куда Майю доставила бригада скорой.

«Моя подзащитная категорически не согласна с предъявленным обвинением, настаивая, что истинными виновниками трагедии стали инспекторы ДПС»,— сообщил “Ъ” господин Липцер. По его словам, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой следователи умышленно умолчали о роли сотрудников полиции в данном ДТП. Согласно утверждению защитника, женщина действительно поехала на квадроцикле без прав, но причинно-следственной связи между этим фактом и гибелью ее дочери нет. Как утверждает женщина, а также было установлено в ходе предварительного следствия и подтверждается многочисленными материалами дела, когда она с детьми уже возвращалась с речки к дачным участкам, ее неожиданно нагнала патрульная машина. Более того, сотрудники ДПС намеренно держали минимальную дистанцию, не давая женщине возможности остановиться, по сути играя с ней. После недолгой погони, утверждает госпожа Дмитриева, патруль допустил столкновение с квадроциклом, ударив его бампером в правое заднее колесо, что и спровоцировало вылет в кювет. Интересно, что, согласно данным адвоката Липцера, в феврале прошлого года следователи ГСУ СКР по Московской области уголовное дело в отношении Юлии Дмитриевой прекратили в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления, возбудив при этом дело в отношении инспектора, сидевшего за рулем патрульного автомобиля. В ходе расследования выяснилось, что в момент трагедии тот вместе со своим напарником должен был находиться вообще в 50 км от места происшествия. Кроме того, оказались утрачены записи с видеорегистратора служебной машины — якобы он неожиданно перестал работать именно в тот день, хотя до этого момента был исправен.

«По делу были проведены различные экспертизы, согласно которым на бампере служебной машины ГИБДД в той его части, у которой, предположительно, был контакт с колесом квадроцикла, есть трещины, повреждения, а также имеется лишний слой лакокрасочного покрытия»,— сообщил “Ъ” господин Липцер. Впрочем, как оказалось, буквально после двух недель следствия дело в отношении полицейского прекратили, а подозреваемой вновь стала потерявшая ребенка мать. Позже после неоднократных жалоб проверки в отношении инспектора, его коллеги, а также некоего свидетеля проводились, причем сразу по трем статьям УК о ДТП со смертельным исходом, злоупотреблении полномочиями и даче заведомо ложных показаний (ст. 264, 285 и 307 УК РФ). Впрочем, пока все они к возобновлению расследования в отношении сотрудников ГИБДД не привели. По некоторым данным, их привлекли к дисциплинарной ответственности, но оставили на службе.

Отметим также, что следователи МВД признали потерпевшим по делу отца погибшей девочки. При этом он хотя и считает себя пострадавшим, но во всем поддерживает свою жену и также настаивает на привлечении к ответственности офицеров.

«Мы ждем результатов еще некоторых исследований, после чего намерены обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться во всех обстоятельствах этого дела»,— заявил “Ъ” Алексей Липцер.

Сергей Сергеев