«Автомобилист» проиграл «Авангарду» в Екатеринбурге

Хоккейных клуб «Автомобилист» потерпел очередное поражение подряд в рамках чемпионата КХЛ. В Екатеринбурге он проиграл омскому «Авангарду» со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). Гости открыли счет уже на первой минуте, а затем стремительно забросили вторую шайбу. «Автомобилист» смог отыграть лишь одну шайбу. «Авангард» упрочил преимущество в третьем периоде.

Для уральцев это четвертое поражение подряд. Главный тренер клуба Андрей Мартемьянов ранее отмечал, что команде не хватает куража и сыгранности.

Следующий матч «Автомобилист» проведет в понедельник, 21 октября, в Екатеринбурге с «Ак Барсом» из Казани. Команды уже встречались 14 октября. Тогда победу одержал «Ак Барс» со счетом 3:1.