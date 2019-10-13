Андрей Мартемьянов: «Автомобилисту» не хватает куража и сыгранности

Хоккеистам «Автомобилиста» не хватает куража и сыгранности, они стали мало забивать, заявил главный тренер клуба Андрей Мартемьянов после поражения екатеринбуржцев в матче с московским «Динамо».

«Напряженная игра, первый период неплохо провели, а во втором соперник прибавил, а мы не поймали этот момент. Вся игра шла в нашей зоне, пошли ошибки, которые соперник использовал. По отдаче нет вопросов к команде, по выполнению задания — есть. Последние результаты связываю с тем, что маловато забивать стали, не хватает куража, сыгранности. Тяжеловато, когда в обороне играешь постоянно. Видимо, мы готовимся хуже соперников. А конкретно «Динамо» я еще игроком никак не мог победить», — цитирует Мартемьянова «РИА Новости».

«Автомобилист» проиграл семь из девяти последних матчей.